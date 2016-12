Quim Machado espera Sporting "ferido"

O treinador do Belenenses disse esta quarta-feira esperar um Sporting "ferido" na visita ao Estádio do Restelo e frisou que o encontro da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol será "uma autêntica final" para os 'leões'.



Quim Machado, que fazia a antevisão do dérbi lisboeta, marcado para quinta-feira, afirmou que o conjunto de Alvalade será um adversário "aguerrido", porque tem "margem zero" para errar, depois das derrotas com Benfica e Sporting de Braga, que o deixaram a oito pontos da liderança, ocupada pelas 'águias'.



"Este jogo vai ser uma autêntica final para eles. Não podem perder mais pontos, por causa da diferença pontual para o Benfica, mas estão orientados por um treinador experiente, com muitos jogos na I Liga. Estou à espera de um Sporting ligeiramente ferido", disse, em conferência de imprensa.









"Nós também precisamos de pontos e vamos fazer de tudo para conquistá-los. Vai ser um jogo interessante. O Belenenses nunca se esconde, joga de forma positiva e, neste momento, até poderíamos ter mais pontos. Vai ser um jogo agradável e vamos ver até que ponto conseguimos contrariar o Sporting", referiu.



Quim Machado admitiu que Domingos Duarte, Palhinha e Rosell, que não poderão jogar, por estarem cedidos pelos 'leões', vão "fazer falta" ao Belenenses, mas frisou que esta poderá ser uma oportunidade para que outros jogadores mostrem que "têm valor para fazer parte do plantel".



"Todos os treinadores gostam de ter todo o plantel à disposição. Não tendo, temos de inventar. No entanto, não gosto de me lamentar. Vou concentrar-me naquilo que temos e montar uma estratégia para conquistar pontos neste jogo", sublinhou.



Por outro lado, o técnico desvalorizou as duas goleadas que sofreu frente aos 'verde e brancos' na época passada, ao comando do Vitória de Setúbal (6-0 e 5-0), e assegurou que continuará a incutir a mesma mentalidade ofensiva às suas equipas.



"Uma goleada não quer dizer que tenhamos de abdicar do que acreditamos. Esta é a minha forma de trabalhar. Esta época, já defrontámos o Benfica e o FC Porto e fizemos dois bons jogos, sem fugir à nossa filosofia de jogo. Contra o Sporting também não vamos fugir", concluiu.



O Belenenses, nono classificado com 17 pontos, recebe o Sporting, quarto com 27, na quinta-feira, a partir das 21:00, no Estádio do Restelo, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo árbitro Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.



