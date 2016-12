Raça de dragão dá reviravolta

E o descanso tudo mudou. Os azuis-e-brancos caíram em cima do adversário e elaboraram múltiplas oportunidades. Aliás, André Silva até chegou a marcar, aos 53’, em lance mal invalidado num fora de jogo inexistente, pouco antes de Maxi sofrer um penálti que ficou por assinalar.Cinco minutos foi também quanto levou o FC Porto a dar a volta ao texto, já depois de uma bola no poste e brilhantes defesas de António Filipe. Do banco, saltou o herói improvável: Depoitre respondeu com uma cabeçada fulminante a um cruzamento de Alex Telles. Depois, Danilo, do meio da rua, aproveitando uma bola a jeito, rematou forte e colocado, levando o Dragão ao delírio.Os flavienses voltaram a apertar e só o apito final trouxe o alívio azul-e-branco. E trouxe também confusão e trocas de empurrões entre jogadores. Uma vitória suada do FC Porto, que fica a um ponto do Benfica, embora com mais um jogo.