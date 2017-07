Raça e magia dão vitória a Portugal

CMTV transmite hoje à tarde mais um jogo da seleção nacional.

Por Pedro Carreira | 09.07.17

Madjer, Leo Martins e João Gonçalves (conhecido por ‘Von’) foram ontem os principais heróis da seleção nacional de futebol de praia, que conseguiu uma vitória épica, após prolongamento, sobre a Suíça (7-6).Cerca de 1600 adeptos assistiram, na Nazaré, a um jogo emocionante e que só foi decidido com um espetacular remate de bicicleta de Von, a dois segundos do final do tempo extra. Antes, já a equipa portuguesa tinha conseguido demonstrar, por várias vezes, as razões pelas quais é uma das grandes potências mundiais da modalidade.No tempo regulamentar, Portugal recuperou de várias desvantagens no marcador (0-2, 1-4 e 3-5), tendo ainda jogado com menos um jogador durante dois dos últimos minutos de jogo - Bruno Torres, que fez o primeiro golo português, foi expulso. Madjer, o melhor jogador do Mundo, e Leo Martins, mais uma vez em grande forma, foram decisivos com dois golos cada. Stankovic foi o melhor em campo do lado suíço.Portugal entrou mal no prolongamento, mas conseguiu, com grande apoio do público e com golos de Madjer e Von, chegar à vitória e conquistar mais dois pontos nesta segunda etapa da Liga Europeia. Com este resultado, a seleção nacional fica mais perto da Superfinal, que decorre em Itália de 31 de agosto a 3 de setembro."Todos os jogos contra a Suíça são equilibrados. O resultado podia ter caído para qualquer lado", afirmou Mário Narciso, selecionador nacional, no final do encontro.Hoje, às 18h15, há jogo frente à Itália, para ver em direto na(canal 8 MEO e NOS).