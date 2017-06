Rafa luta por lugar no plantel

O que achou desta notícia?







Rafa Soares quer uma oportunidade para ficar no plantel de Sérgio Conceição, depois de uma época positiva ao serviço do Rio Ave, cedido pelos dragões. Ao que o CM apurou, tudo indica que o lateral-esquerdo integrará o grupo na pré-época, passando então a decisão para as mãos do novo treinador.O jovem de 22 anos tem sido seguido por emblemas ingleses, incluindo o Liverpool. "É uma enorme honra para mim. Sigo o clube desde pequeno e arrepio-me sempre que ouço o ‘You’ll Never Walk Alone’ [hino do Liverpool]", reagiu Rafa Soares à agência Omnisport e citado pelos jornais britânicos. "Mas sou jogador do FC Porto e estou concentrado em ter sucesso aqui. Os adeptos acreditam que posso tornar-me num símbolo, estou cá há dez anos e sinto o FC Porto em cada osso", frisou o atleta, com contrato até 2020."Na época 2015/16 foi noticiado que o Sérgio Conceição queria levar-me para o V. Guimarães, isso pode significar que confia e acredita em mim", acrescentou o lateral-esquerdo, que é representado por António Araújo, empresário cujas relações com o FC Porto esfriaram após a ida de Rafa Silva do Sp. Braga para a Luz. Recentemente, colocou Krovinovic na turma de Rui Vitória.