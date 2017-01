Rafa Marquez ironiza com muro de Donald Trump

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

O emblemático capitão da seleção mexicana de futebol, Rafael Marquez, reagiu esta quinta-feira com ironia ao muro projetado por Donald Trump com um 'tweet' de um vídeo em que marca um livre a fazer passar a bola sobre uma barreira de jogadores."Nenhum muro nos pode parar se acreditarmos em nós mesmos", escreveu o defesa, de 37 anos, na rede social Twitter, fazendo acompanhar o comentário de um vídeo com a marcação de um livre, uma das suas 'imagens de marca' no Barcelona (2003/2010).O novo presidente dos estados Unidos assinou na quarta-feira um decreto em que lança a construção de um muro na fronteira com o México, como forma de conter a imigração ilegal, dando seguimento a uma das suas mais polémicas promessas eleitorais.Rafa Marquez, também conhecido pelo 'Kaiser de Michoacán', referência à sua região de origem, que passou, além do Barcelona, pelo Mónaco (1999-2003) e pelos New York Red Bulls (2010-2012), representa atualmente o Atlas de Guadalajara.Do palmarés da Rafa Marquez fazem parte 137 presenças na seleção principal mexicana, com a qual disputou quatro edições do Mundial.