Rafael Cabral na mira do Benfica

Brasileiro que pertence ao Nápoles quer sair de Itália para jogar com mais regularidade.

Por João Pedro Óca | 09:27

Jonas, Mitroglou e Grimaldo em trabalho específico

Jonas, Mitroglou, Grimaldo e Jardel realizaram trabalho específico e não subiram ao relvado no treino de ontem. Os lesionados Krovinovic e André Almeida também não saíram do ginásio.



Quem também não marcou presença no relvado como tem sido hábito foi o presidente Luís Filipe Vieira.



A hipótese de Rafael Cabral ser o sucessor de Ederson na baliza do Benfica ganha cada vez mais forma. Ao que oapurou, o presidente Luís Filipe Vieira está em contactos com o Nápoles para concretizar o negócio a custo zero.Por sua vez, o guarda-redes brasileiro de 27 anos está disposto a mudar-se para o clube da Luz, sobretudo porque assumiu o estatuto de suplente no emblema italiano nas duas últimas épocas, em que realizou apenas dois jogos. Nesta temporada, Cabral continua tapado por Pepe Reina, que se prepara para renovar contrato, tal como outro guardião do plantel, Luigi Sepe, e procura sair para jogar com regularidade.Atentos a esta situação e à qualidade do internacional brasileiro, os responsáveis dos encarnados tentam garanti-lo, colocando-se a possibilidade de o jogador rescindir o contrato que o liga aos napolitanos até ao final da época.sabe que o presidente do Benfica será intransigente nas negociações, embora os responsáveis do clube da Luz reconheçam a necessidade de reforçar a baliza depois da saída de Ederson para o Manchester City. Um processo que será conduzido de forma minuciosa e sem precipitações. Na lista das águias para o lugar estão vários alvos identificados, mas, neste momento, Cabral, que tem dupla nacionalidade portuguesa e brasileira, lidera a corrida.O guarda-redes, que se destacou no Santos, já jogou três encontros pela seleção principal e, apesar de não ter praticamente competido nos últimos dois anos, é visto como uma aposta segura para concorrer com o compatriota Júlio César por um lugar no onze.