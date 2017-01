Rali de Portugal teve impacto de 129 milhões de euros

Segundo dados divulgados nesta sessão, a edição de 2016 teve um impacto económico total de 129 milhões para o país, valor que contribuiu para uma acumulado de 898 milhões de euros nas últimas nove edições do rali.Carlos Barbosa, presidente do ACP, considera que o aumento deste impacto económico, que se verifica desde 2015, é indissociável do regresso do Rali de Portugal para zona norte do país."Foi uma aposta ganha. Efetivamente é no Norte onde o rali tem de estar, não só porque aí estão as melhores classificativas do campeonato do mundo, como estão os melhores fãs, assim como as condições de segurança de excelência", notou o dirigente.Carlos Barbosa espera que a fasquia dos 129 milhões de euros de impacto económico possa ainda ser ultrapassada na edição de 2017."Este ano teremos um rali muito disputado, porque prevejo um campeonato muito equilibrado e excitante. Teremos mais pessoas ver-nos, o que é bom para o Estado e para toda esta região Norte que tão bem nos recebe", afirmou.A convicção foi também partilhada por Melchior Moreira, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, que considerou que tem havido "um simbiose perfeita entre os objetivos desportivos do ACP e as ambições turísticas e económicas da região norte"."É uma honra dizer que o maior evento desportivo e turístico realizado em Portugal, depois do Euro 2004, é o Rali de Portugal. A aposta em transferir do Algarve para o Norte a prova tem sido um sucesso com um aumento de impacto económico, desde 2015, de 18%", disse Melchior Moreira.A prova continuará a ser alvo de uma candidatura a fundos europeus, e Freire de Sousa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), entidade que avalia o processo, falou em "em boa utilização dos dinheiros públicos"."Trata-se de um evento que produziu cerca de 129 milhões de euros, com 67,6 milhões de impacto direto, e que custou aos dinheiros públicos, através de um programa comunitário que o financiou, cerca de um milhão de euros. De um milhão se fizeram 129", notou Freire de Sousa.A avaliação do impacto económico do Rali de Portugal foi efetuada por uma equipa de investigadores da Universidade do Algarve, chefiada pelo docente Fernando Perna.O estudo englobou questionários efetuados a uma amostra de 1.100 espetadores do rali, na edição de 2016, e produziu a conclusão de que 57% dos espetadores são não residentes em Portugal, oriundos de 14 nacionalidades, sendo que a maioria vem de Espanha.Desses visitantes, mais de um quarto ficaram em Portugal para além da prova, atraídos por fatores como a paisagem, clima, hospitalidade e gastronomia, revelando uma vontade de regressar superior a 70%.Sobre o aspeto desportivo do rali, os visitantes destacaram espetacularidade, segurança do público, organização e cuidados ambientais.Já sobre a distribuição económica dos gastos dos espetadores durante o rali, as quantias mais significativas foram despendidas para alimentação/bebidas, alojamento, e transportes internos.De destacar ainda que, através de impostos como IVA e ISP (Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos), o estado arrecadou durante o período que abrangente a prova uma receita fiscal de 24 milhões de euros.