Raphael Guerreiro operado a uma fratura que Federação tratou como hematoma grave

Jogador do Dortmund vai parar entre três a quatro meses.

Por Lusa | 10.07.17

pub

O futebolista internacional português Raphael Guerreiro vai estar afastado da competição entre três e quatro meses, depois de ter sido operado esta segunda-feira a uma fratura no pé, anunciou o Borussia Dortmund no seu site oficial.Guerreiro lesionou-se durante a Taça das Confederações, no jogo entre a seleção portuguesa e a anfitriã Rússia, que a equipa campeã europeia venceu por 1-0, e não voltou a jogar durante a prova, vencida pela campeã mundial Alemanha e na qual Portugal foi terceiro classificado.O clube alemão indicou ter sido informado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que o defesa, de 23 anos, tinha apenas sofrido um hematoma, mas exames realizados em Dortmund revelaram que Guerreiro tinha uma "fratura evidente".