Raphinha é sucessor para Gelson no Sporting

Jorge Jesus vê no extremo brasileiro potencialidades para brilhar em Alvalade.

Por Mário Figueiredo | 08:36

O Sporting está muito perto de garantir a contratação de Raphinha (V. Guimarães), um extremo desejado em Alvalade para suceder a Gelson Martins, que está a ser muito cobiçado e poderá sair no final desta temporada.



O CM sabe que as negociações estão avançadas, mas ainda não estão concluídas, sendo que os leões oferecem 6,5 milhões de euros pelo extremo de 21 anos e podem incluir Mattheus Oliveira para facilitar o negócio.



A SAD vimaranense emitiu um comunicado em que refere que há mais interessados (Benfica e FC Porto também estão na corrida) e que o jogador só sairá no final da temporada: "O Vitória Sport Clube tem mantido conversações com diversos clubes, incluindo o Sporting, acerca do atleta Raphinha."



O contrato terá a duração de cinco temporadas, mas o jogador só sairá no final desta temporada, na qual os leões estão cientes de poder perder Gelson Martins ou até o argentino Acuña, ambos presentes no Mundial da Rússia.



O técnico Jorge Jesus pretende assim aumentar as opções no plantel leonino para a nova época e Raphinha encaixa no perfil: é um futebolista polivalente que tanto joga a extremo-esquerdo como direito e até como segundo avançado.



Porém, a sua técnica, velocidade, repentismo e imprevisibilidade é que originaram a cobiça leonina no jogador de 1,76 metros e 58 quilos, formado nos brasileiros do Avaí.



Wendel reforça miolo

Quem também está a caminho de Alvalade, mas para reforçar a equipa de Jorge Jesus em janeiro, é o médio brasileiro Wendel.



O jogador do Fluminense vai custar cerca de oito milhões de euros aos leões. Só falta mesmo assinar o contrato. Os leões estão também no mercado à procura de um avançado. Um jogador com características diferentes de Bas Dost, ou seja, mais móvel.



Entre os candidatos estava o argentino Vietto, que acabou no Valência. Slimani (Leicester) ou Welthon (P. Ferreira) são desejados.