Raúl Silva dá vantagem na Liga Europa

Sp. Braga arranca empate importante frente ao AIK de Solna.

Por Secundino Cunha | 09:27

Raúl Silva, central goleador proveniente do Marítimo, marcou ontem o golo que dá vantagem ao Sp. Braga na 1ª mão 3ª pré-eliminatória da Liga Europa com os suecos do AIK (1-1). Um empate que deixa boas perspetivas na passagem minhota ao play-off da competição.



A equipa portuguesa entrou melhor e marcou logo aos 10’, por Raúl Silva, de cabeça, na sequência de um canto. Depois, de forma algo incompreensível, recuou e acabou por sofrer um golo de grande penalidade, aos 18’, numa falta que deixa muitas dúvidas .



No segundo tempo o equilíbrio manteve-se, mas ainda assim coube aos homens da casa a melhor chance, com uma bola ao poste aos 48’ e uma grande defesa de Matheus ao cair do pano.