Real ganha com bis de Isco

Cristiano Ronaldo fez o passe para o primeiro golo do jogo.

Por Mário Pereira | 02.10.17

Com dois golos de Isco, um em cada parte, o Real Madrid venceu ontem o Espanhol no estádio Santiago Bernabéu.



Um triunfo que permite à equipa de Cristiano Ronaldo subir um degrau na classificação, estando agora na quinta posição. Mantém, contudo, a diferença pontual para o Barcelona, líder da classificação, que segue sete pontos mais acima, com sete vitórias em sete jogos. Ontem registou mais uma, frente ao Las Palmas (3-0), num jogo à porta fechada devido a questões extra-futebol (tensão na Catalunha devido ao referendo sobre a independência).



De regresso a Madrid, o Real não fez uma grande exibição, longe disso. Mas inevitavelmente, a diferença de qualidade entre as individualidades estabeleceu a diferença. Desta vez não houve Cristiano Ronaldo, mas apareceu um inspirado Isco.



Marcou aos 30 minutos (a passe de CR7), voltou a marcar aos 71, dando descanso às bancadas devido à incerteza no marcador até então. Isto porque pelo meio dos golos o Real Madrid ‘passou pelas brasas’ e poderia até ter sofrido um golo, quando Gerard (Las Palmas) aos 44’ atirou ao poste. Mas como lá dentro é que vale...