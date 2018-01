Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Real Madrid congela Cristiano Ronaldo

Saída do jogador português parece inevitável no final da época.

Por Filipe António Ferreira | 09:02

O Real Madrid congelou a renovação de Cristiano Ronaldo, numa posição que em Espanha é entendida como o fim de linha do português no emblema merengue.



"Renovação? Este não é o momento oportuno", escreveu ontem o jornal ‘Marca’ numa mensagem que internamente terá sido passada para Jorge Mendes, empresário do jogador de 32 anos.



Em causa estaria a vontade do português ver o seu contrato melhorado de forma a ficar ao nível de Lionel Messi (Barcelona): 50 milhões de euros anuais.



A posição do Real é vista como que uma afronta ao craque português. O clube entende que essa renovação não faz sentido para já, uma vez que os termos contratuais foram revistos há apenas 14 meses e que o vínculo entre ambas as partes termina apenas em junho de 2021.



Neste momento, os merengues não estão na disposição de perder o craque português até final do mês. Mas tal cenário não se deverá manter no final da temporada.



Segundo o jornal ‘Marca’, a direção liderada por Florentino Pérez quer contratar três grandes craques já para a próxima temporada. Desde logo, o brasileiro Neymar (PSG), depois o belga Hazard que poderá estar de saída do Chelsea no final da temporada e finalmente o avançado polaco Robert Lewandowski, do Bayern Munique.



Ontem, o técnico francês Zinedine Zidane falou sobre o futuro do português: "Não consigo imaginar um Real Madrid sem Cristiano Ronaldo".



Esta quinta-feira, o Real Madrid disputa a primeira mão dos quartos de final da Taça do Rei de Espanha fora, diante do Leganés.