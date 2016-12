'Hat-trick' de Ronaldo dá Mundial de clubes ao Real

O português Cristiano Ronaldo marcou este domingo três golos no triunfo do Real Madrid frente aos japoneses do Kashima Antlers, por 4-2, após prolongamento, na final do Mundial de clubes de futebol, em Yokohama.



Os campeões europeus marcaram primeiro, por Benzema, aos nove minutos, mas Shibasaki conseguiu virar o marcador, com golos aos 44 e 52 minutos, antes de Cristiano Ronaldo empatar, aos 60, na conversão de uma grande penalidade, e decidir a final, já no prolongamento, aos 98 e 104.



Com este triunfo frente aos campeões nipónicos, o Real Madrid conquistou o seu segundo Mundial de clubes, depois do triunfo em 2014, sucedendo ao FC Barcelona.

