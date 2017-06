Real Madrid empenhado em travar vontade de sair de Ronaldo

O jornal A Bola noticia esta sexta-feira que Cristiano Roanldo não quer continuar em Espanha e o alarme soou rapidamente em Madrid.



O craque português estará muito dececionado com a acusação de ter desviado 14,7 milhões do Fisco espanhol e diz-se perseguido injustamento. Daí que tenha, segundo o periódico, comunciado a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid a sua "vontade irreversível" de sair do clube.



O jornal Marca confirma o mal estar de Ronaldo e noticia que os dirigentes do Real Madrid estão a fazer tudo para tentar demover o craque português da intenção de sair do clube. Um desses sinais foi o comunicado emitido pelo Real Madrid há poucos dias, em que o clube defende a inocência do jogador.

Segundo a Marca, os dirigentes esperam que a Taça dsa Confederações e as fériuas façam Ronaldo serenr e recuar na intenção de sair.





O que achou desta notícia?







9.1% Muito insatisfeito

9.1%

54.5%

54.5% 9.1%

9.1% 27.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







9.1% Muito insatisfeito

9.1%

54.5%

54.5% 9.1%

9.1% 27.3% Muito satisfeito pub

Ronaldo está 'preso' ao Real Madrid com um contrato até 2021 que tem uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros, mas o jogador tem propostas da China e de Inglaterra a rondar os 200 milhões. Valores que devem fazer os merengues a aceitar a venda, caso Ronaldo seja mesmo vontade de Ronaldo sair do clube.