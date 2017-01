Real Madrid empresta brasileiro Lucas Silva ao Cruzeiro

No verão passado, o jogador confirmou que chumbou nos exames médicos realizados no Sporting, no qual esteve perto de alinhar por empréstimo, devido a uma "alteração de ritmo cardíaco", embora os testes não tenham indicado qualquer anormalidade.

O Real Madrid anunciou esta terça-feira o empréstimo, por 18 meses, do brasileiro Lucas Silva ao Cruzeiro, clube em que se formou, depois de não ter somado qualquer minuto pelos líderes do campeonato espanhol esta temporada.O acordo, válido até 30 de junho de 2018, significa o regresso do médio defensivo ao clube onde se formou. "O bom filho a casa torna", escreveu o clube brasileiro na rede social Twitter.O brasileiro, de 23 anos, saiu do clube no verão de 2014 para os 'merengues', por quem alinhou em nove partidas antes de jogar, em 2015/2016, por empréstimo no Marselha (33 jogos).