Real Madrid humilhado pelo Tottenham

Cristiano Ronaldo marca mas não evita derrota.

Por Mário Pereira | 08:20

Cristiano Ronaldo marcou o sexto golo da temporada na Champions. Mas o tento de nada serviu ao Real Madrid, que saiu do Estádio de Wembley, em Londres, vergado ao peso de uma contundente derrota frente ao Tottenham, por 3-1, em jogo da quarta jornada do Grupo H.



O resultado é inteiramente justificado pela exibição da equipa inglesa e pela desinspiração da formação espanhola, que depois de ter perdido na liga interna no terreno do Girona, no passado sábado (2-1), viu agora a crise agravar-se.



O Tottenham ganhou ascendente bem cedo no jogo e consumou a superioridade aos 27 minutos, com um golo de Dele Alli.



O mesmo jogador aumentou a vantagem já na segunda parte, aos 56 minutos, com um remate vistoso. Aos 65 minutos, Eriksen fez o 3-0, resultado que dava contornos de escândalo ao marcador.



Um desnível que foi desagravado aos 80 minutos por Cristiano Ronaldo.



O Tottenham lidera e está apurado, o Real Madrid é segundo.