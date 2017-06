Real Madrid não assume dívida de CR7

"Ele sabe que é honesto, que não fez nada de errado e não entende o que se está a passar. Está muito triste e incomodado", já havia afirmado à BBC uma fonte próxima do jogador.



Segundo o jornal ‘Expresso’, a lei espanhola pretende levar o jogador a confessar a fuga, por forma a que a moldura penal desça, mas já se sabe que a defesa vai continuar a insistir na tese de inocência de que Ronaldo não sabe de nada do assunto."Ele sabe que é honesto, que não fez nada de errado e não entende o que se está a passar. Está muito triste e incomodado", já havia afirmado à BBC uma fonte próxima do jogador.

Caso se venha a provar a culpabilidade na alegada fuga ao fisco espanhol por parte de Cristiano Ronaldo, uma coisa é certa: o Real Madrid não estará disposto a pagar a fatura que pode vir a ser apresentada ao craque português e que pode vir a rondar os 28 milhões de euros, com multa incluída.A notícia é avançada pela imprensa espanhola, que escreve ainda que se o jogador português estiver mesmo interessado em deixar Espanha, não será o clube madrileno a opor-se.O presidente Florentino Pérez ainda tentará certamente demover Cristiano Ronaldo, mas a verdade é que o jogador português estará muito desiludido com a sua situação em Espanha e com a falta de proteção do Real Madrid neste caso. O mesmo é dizer que a relação de Ronaldo com Florentino Pérez já terá conhecido melhores dias.