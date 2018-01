Real Madrid oferece Ronaldo em troca de Neymar

Rádio espanhola garante que os merengues querem convencer o PSG com negócio no verão.

Segundo a rádio espanhola Cadena Ser, O real Madrid quer Neymar a todo o custo na equipa e estará mesmo disposto a oferecer o português Cristiano Ronaldo em troca do jogador brasileiro que alinha pelo Paris Saint-Germain.

No programa ‘El Larguero’, Neymar, que saiu do Barcelona no verão passando, e pelo qual o PSG pagou a cláusula de rescisão de 222 mil euros, é descrito como uma "obsessão de Florentino Pérez", presidente do Real Madrid que já por diversas tentou contratar o jogador brasileiro.

A última tentativa ocorreu quando Neymar começou a demonstrar vontade de sair do Barcelona, Mas Pérez reconheceu a dificuldade da transferência do futebolista para o clube principal rival.

Com Neymar a questão agora é apenas financeira, o que não deverá colocar obstáculo ao negócio. Para agradar aos parisienses haverá que propor um futebolista do mesmo estatudo, que deverá ser Ronaldo. O objetivo, segundo a rádio espanhola, é oferecer um valor bastante generoso por Neymar para além do passe de Cristiano Ronaldo, já no final do Mundial 2018.