Real Madrid perde comboio do título em Espanha

Barça vence e dilata vantagem para 14 pontos sobre o rival.

Por Filipe António Ferreira | 07:35

Ponto (quase final) na pretensão do Real Madrid em revalidar o título. Este sábado, o líder Barcelona venceu por arrasadores 3-0 e deixou os campeões do Mundo de clubes a 14 pontos (menos um jogo).



Zidane apostou num meio-campo mais conservador e a estratégia resultou nos minutos iniciais. Mas a meio do primeiro tempo, o líder em Espanha equilibrou. Aos 30’, Paulinho, a passe de Messi, rematou para grande defesa de Navas. Quase na resposta, CR7 teve uma boa jogada individual que permitiu a Ter Stegen brilhar a grande altura.



O Barcelona dispôs de nova ocasião tendo de novo os mesmos três intervenientes: Messi assistiu Paulinho, que cabeceou para nova grande intervenção de Navas. O Real respondeu com uma bola no poste (cabeceamento de Benzema).



O Barça regressou do intervalo, mas os merengues... não. A equipa de Valverde dominou em toda a linha. Chegou à vantagem aos 54’ por Suárez, que aproveitou as facilidades dadas pelo meio-campo blanco. Depois, o descalabro merengue. Primeiro, Ramos agride Suárez mas só vê amarelo. Logo a seguir, Carvajal foi expulso (bola na mão na área).



De penálti, Messi não perdoou. Bale ainda teve hipótese de reduzir antes de Semedo e André Gomes (entraram no 2º tempo) falharem duas ocasiões para os blaugrana. Antes do apito final, Messi fez uma maldade a Marcelo e assistiu Vidal para o 3-0.



Xeque-mate para o Real na liga. Barça deu passo decisivo rumo ao título a 21 jornadas do fim.