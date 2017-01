Real Madrid retira cruz cristã do seu símbolo

Logótipo do Real Madrid (com a cruz no topo)





O redesenho do logótipo do clube não implica grandes alterações a nível gráfico. Na prática, apenas será preciso retirar a pequena cruz que está no topo do símbolo. Por isso, a empresa espera já conseguir vender merchandise do clube de Cristiano Ronaldo a partir de março.



Esta não é, de resto, a primeira vez que o símbolo da equipa espanhola é alterado. Em 2014, o Real Madrid fez algo similar e removeu a cruz do seu logótipo nos casos em que o mesmo era utilizado por um patrocinador, o Banco Nacional de Abu Dhabi.



Os países onde este material vai ser vendido são maioritariamente muçulmanos.O redesenho do logótipo do clube não implica grandes alterações a nível gráfico. Na prática, apenas será preciso retirar a pequena cruz que está no topo do símbolo. Por isso, a empresa espera já conseguir vender merchandise do clube de Cristiano Ronaldo a partir de março.Esta não é, de resto, a primeira vez que o símbolo da equipa espanhola é alterado. Em 2014, o Real Madrid fez algo similar e removeu a cruz do seu logótipo nos casos em que o mesmo era utilizado por um patrocinador, o Banco Nacional de Abu Dhabi.

O que achou desta notícia?







76.5% Muito insatisfeito

76.5%

5.9%

5.9%

17.6% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







76.5% Muito insatisfeito

76.5%

5.9%

5.9%

17.6% Muito satisfeito Outras 17 pessoas também já deram o seu contributo pub

A equipa de futebol espanhola Real Madrid vai deixar de ter a tradicional cruz cristã no seu símbolo no material oficial vendido em países do Médio Oriente.A alteração foi, esta terça-feira, confirmada pela empresa Marka, que trata da venda de merchandise dos madrilistas nos países árabes e que conseguiu um acordo exclusivo para "manufaturar, distribuir e vender produtos do Real Madrid" em países como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Qatar ou o Kuwait.À agência Reuters, um dos responsáveis pela empresa, Khaled al-Mheiri, explicou que o logótipo da equipa de futebol vai ser alterado para fazer face a "sensibilidades culturais". "Temos de ser sensíveis a certas parte dos Golfo que se incomodam com produtos quem incluam uma cruz", disse Khaled, que também possui um café do Real Madrid no Dubai.