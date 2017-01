Real Madrid segue em frente na Taça do Rei

Em quinto lugar da Liga espanhola , a equipa comandada por Eusebio Sacristán impôs-se categoricamente aos visitantes, chegando aos 3-0 com golos de Willian José, aos 17 minutos, Carlos Vela, aos 33, e Mikel Oyarzabal, aos 72.



O golo de honra do Villarreal foi apontado aos 77 minutos, por Triguero.



O Alcorcón, por seu turno, recebeu o Córdoba, com os treinadores das duas formações a esgotaram as substituições durante os 90 minutos, mas sem desfazer o nulo.



A primeira mão dos oitavos de final fica completa na quinta-feira, com o confronto entre o Barcelona, detentor do troféu, e o Athletic Bilbau.



Noutra partida dos oitavos de final da competição hoje disputada, a Real Sociedad venceu em casa o Villarreal por 3-1.Em quinto lugar da Liga espanhola , a equipa comandada por Eusebio Sacristán impôs-se categoricamente aos visitantes, chegando aos 3-0 com golos de Willian José, aos 17 minutos, Carlos Vela, aos 33, e Mikel Oyarzabal, aos 72.O golo de honra do Villarreal foi apontado aos 77 minutos, por Triguero.O Alcorcón, por seu turno, recebeu o Córdoba, com os treinadores das duas formações a esgotaram as substituições durante os 90 minutos, mas sem desfazer o nulo.A primeira mão dos oitavos de final fica completa na quinta-feira, com o confronto entre o Barcelona, detentor do troféu, e o Athletic Bilbau.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Real Madrid venceu esta quarta-feira em casa o Sevilha por 3-0, com dois golos do colombiano James Rodríguez, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça do Rei de Espanha em futebol.Com Cristiano Ronaldo de fora dos convocados e Fábio Coentrão no banco, a equipa madrilena adiantou-se no marcador aos 11 minutos, por James Rodríguez, que voltaria a marcar aos 44 minutos, na conversão de uma grande penalidade.Raphael Varane, aos 22 minutos, fez o segundo a equipa comandada por Zinedine Zidane frente a um Sevilha, finalista da competição na época passada, que terá a vida complicada no jogo da segunda mão.