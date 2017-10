Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Real Madrid vê título ao longe

Campeões perdem em Girona por 2-1 e estão a oito pontos do líder Barcelona.

Por João Pedro Óca | 08:41

O Real Madrid deixou três pontos em Girona e está a oito do líder Barcelona. A derrota na Catalunha, por 2-1, foi a segunda na Liga para Ronaldo e companhia (a que se juntam dois empates), e com o ‘Barça’ tão consistente e o Real tão intermitente já se escreve em Espanha que os ‘merengues’ votaram contra a reconquista do título.



E numa altura em que Madrid e Catalunha vivem uma profunda crise política, até Carles Puigdemont, presidente destituído do governo catalão, festejou.



Na verdade, o Real esteve desastroso em Girona. Ainda assim, marcou primeiro, por Isco (12’). A jogada até começou com uma bola no poste da baliza de Casilla e, no contra- -ataque, o espanhol aproveitou a recarga a um remate de Ronaldo para fazer o primeiro.



O Girona, que mostrou um espírito combativo impressionante, reagiu com um cabeceamento ao poste de Portu e chegou à reviravolta em quatro minutos. Aos 54’, Stuani trocou as voltas a Nacho e bateu Casilla e, aos 58’, foi Portu, em fora de jogo, a dar a vitória.



O Real pode queixar-se do árbitro, que também não viu a mão de Aday na área e anulou bem um golo a Lucas Vázquez, mas não fez por merecer qualquer ponto. Resta aos campeões lutar por um milagre.



Zidane: "Podemos levantar-nos"

"Estamos a oito pontos de distância do líder, mas não muda nada. Podemos levantar-nos, vamos ter dias melhores e os rivais vão perder pontos", disse Zidane, treinador do Real Madrid.