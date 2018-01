Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recado para António Salvador nas bancadas de Alvalade

Tarja com mensagem para o Presidente do Braga exibida no jogo Sporting-Desp. Aves.

10:36

No jogo entre Sporting e Desportivo das Aves deste domingo, os Ultras Sporting apresentaram uma tarja com um recado para o presidente do Braga: "António o Salvador dos lampiões".



Recorde-se que Bruno de Carvalho atacou recentemente António Salvador dizendo que este era "testa de ferro" de Luis Filipe Vieira.