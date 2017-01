Recorde na bancada da Luz

Vista do Estádio da Luz com centenas de adeptos sentados nas bancadas antes do jogo





Se alargarmos as assistências à Taça da Liga (mais dois jogos), a taxa de ocupação desce para 77,29 por cento. O total de espectadores é de quase meio milhão (499 645) e a média das assistência desce para 49 965.



Na Liga dos Campeões, a maior assistência foi frente ao Nápoles, com 55 634, e a pior com o Besiktas: 42 126.



Os oitos jogos disputados na Luz lideram as assistências globais. O dérbi com o Sporting (2-1) registou o máximo, com 63 312 espectadores, enquanto o jogo com o Rio Ave, com 51 566, foi o pior, mas mesmo assim à frente da melhor assistência do FC Porto (Benfica, 50 019) e do Sporting (FC Porto, 49 399).

A euforia causada pela liderança da Liga e a possibilidade de o clube chegar a um histórico tetracampeonato está a gerar uma onda de otimismo entre os adeptos do Benfica, o que se tem traduzido nas maiores assistências de sempre no Estádio da Luz.Inaugurado no dia 25 de outubro de 2003, o recinto tem capacidade para 65 647 espectadores. Recebeu a final do Euro 2004 (Portugal-Grécia, 0-1) e é o estádio com maior capacidade.Nesta época, as águias estão a bater o recorde de assistências. Ao todo, já estiveram no Estádio da Luz, em jogos para o campeonato, 448 228 espectadores, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 86,68%. A média por jogo é de 56 029 pessoas nas bancadas.