Redenção de Ronaldo

Seis minutos depois do reinício, os papéis inverteram-se. O croata isola Ronaldo, que num toque de classe faz o golo que deu tranquilidade à equipa de Zinedine Zidane. A terminar, Morata, num golpe de cabeça, fez o 3-0 final.Na deslocação ao terreno do Bétis, o Barcelona voltou a deixar fugir pontos e novamente com graves queixas da arbitragem. Aos 75’, e quando os andaluzes venciam por 1-0 (golo de Alegria), o árbitro não viu que a bola entrou totalmente (e muito) na baliza do Bétis. O melhor que o Barça conseguiu foi o empate já em cima do minuto 90 por Luis Suárez.Quem também marcou passo nesta jornada da Liga espanhola foi o Sevilha, que perdeu 3-1 no terreno do Espanhol de Barcelona. Os sevilhanos jogaram praticamente com menos um durante os 90’ após expulsão de Pareja aos dois minutos.