Reforço Rafa Soares integra convocados do Portimonense

Portimonense defronta o Marítimo esta segunda-feira.

Por Lusa | 12:48

Rafa Soares, o novo reforço do Portimonense, integra os convocados do treinador Vítor Oliveira para o jogo de segunda-feira com o Marítimo, da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



O defesa internacional português sub-21 (ex-FC Porto) que trocou os ingleses do Fulham pelo clube algarvio no 'mercado' de janeiro, poderá estrear-se no lado esquerdo da defesa algarvia, depois da saída de Lumor para o Sporting.



De fora da convocatória e por opção, para o encontro com os madeirenses, no Funchal, ficaram Léo, Ricardo Pessoa, Hebling, Manafá, Pires e o reforço André Clovis, avançado, enquanto Jadson e Wellington estão impedidos devido a problemas físicos.



Portimonense, 11.º classificado, com 21 pontos, e Marítimo, sexto, com 29, defrontam-se pelas 19h00 de segunda-feira, no Estádio do Marítimo, no Funchal, numa partida a contar para a 21.ª jornada da I Liga.



Lista dos 18 convocados:



- Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Carlos Henriques.



- Defesas: Hackman, Rúben Fernandes, Felipe Macedo, Rafa Soares e Lucas.



- Médios: Marcel, Tabata, Pedro Sá, Ryuki, Dener, Fede Varela e Ewerton.



- Avançados: Galeno, Fabrício, Rui Costa e Nakajima.