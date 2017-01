Regressa Jonas, o goleador

Análise do jogo



Positivo: O assistente e o matador

Zivkovic voltou a mostrar dotes que fazem dele uma das grandes esperanças das águias. Não fosse o bis de Jonas e o sérvio seria, sem sombra de dúvidas, a grande figura do encontro. Yuri Ribeiro voltou a ser titular e a mostrar grande maturidade.



Negativo: Carrillo não convence

Desta vez jogou os 90 minutos. Começou com vontade, com algumas arrancadas com sentido. Depois voltou a ser o Carrillo de sempre desde que chegou ao Benfica. Apático, sem velocidade e com uma falta de discernimento impressionante.



Arbitragem: Penálti por assinalar

O jogo era fácil, mas ainda assim o árbitro conseguiu errar logo no 1º tempo. Ficou um penálti por assinalar sobre Zivkovic mas Manuel Oliveira viu o toque fora da área. Bem nos dois golos invalidados ao Benfica por fora de jogo a Mitroglou (11’) e Carrillo (73’).



Fácil, simples e sem forçar. Foi assim a goleada do Benfica ontem, frente ao Vizela, na 2ª jornada do Grupo D relativo à 3ª fase da Taça da Liga. Jonas bisou num triunfo que deixa as águias a um empate da fase final da competição, que se realiza no final deste mês no Algarve.Rui Vitória mudou sete habituais titulares mas o rendimento alto foi uma constante contra um adversário, diga-se, muito débil. O Benfica fez só um golo no primeiro tempo, mas podia ter chegado ao descanso com outros números. Jonas rematou por diversas vezes mas nunca acertou no alvo. A vantagem encarnada surgiu aos 27’ num cabeceamento de Mitroglou após cruzamento irrepreensível de Zivkovic. O sérvio acabou por ser outra das figuras do encontro com três assistências e outros lances de grande nível que deixam água na boca.Após o descanso, o Benfica dilatou por Lisandro em novo lance de bola parada. Depois entrou em ação Jonas ‘Pistolas’, de regresso à titularidade depois de recuperar da grave lesão no tornozelo direito. Bisou na marcação de um livre fantástico no 3-0 e depois num cabeceamento perfeito após cruzamento com conta peso e medida de Zivkovic. Um tónico para o melhor jogador da Liga portuguesa nos últimos dois anos, que poderá ser o melhor reforço de inverno nas águias.