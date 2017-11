Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Regressam os rumores de que Ronaldo está de saída do Real Madrid

Comentador do programa da TV espanhol 'El Chiringuito' garante que CR7 quer sair em junho.

12:26

Costuma ser um espetáculo que se repete a cada final de época, mas desta vez os rumores começam mais cedo. Edu Aguirre, um dos participantes na tertúlia futebolística 'El Chiringuito'. do canal de televisão espanhola Mega garante que Cristiano Ronaldo quer deixar o Real Madrid em junho e que já terá comunicado esta intenção ao presidente Florentino Pérez.



O comentador justifica a atitude de Ronaldo com os problemas que o jogador tem com o Fisco e com uma alegada falta de apoio do clube, neste e noutros assuntos.



No último verão, a revelação pelo jornal desportivo português 'A Bola' de que Ronaldo queria sair do clube madrileno causou grande algazarra nos media espanhóis, com dirigentes do clube a desmentirem, incluindo o presidente. Mas Ronaldo, que nunca falou sobre o assunto, regressou aos trabalhos na data prevista.



O avançado português, o maior goleador da história do clube, tem contrato com os 'merengues' até 20121. A clausula de rescisão é de mil milhões de euros. O jogador português, que acabou de ganhar o seu quarto troféu da FIFA de melhor do mundo, tem feito o mau início de época. Cumpriu castigo de cinco jogos (após ser expulso em Barcelona) e conta com apenas um golo marcado no campeonato. Nos últimos jogos, a frustração de Ronaldo por não marcar é evidente, com o atleta a não celebrar os golos da equipa.