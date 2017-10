Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Regresso a casa de adeptos do Moreirense marcado por confrontos e um ferido

Por Lusa | 30.09.17

Uma altercação entre adeptos do Moreirense e populares resultou este sábado num ferido ligeiro e vários veículos danificados, em Freamunde, após o jogo da I Liga de futebol realizado em Paços de Ferreira, segundo fonte da GNR.



Por razões ainda desconhecidas, os dois autocarros que transportaram adeptos do Moreirense a Paços de Ferreira, num jogo que os pacenses ganharam por 3-2, pararam na viagem de regresso junto a uma casa de petiscos na Rua do Outeiro, em Freamunde, no concelho pacense, e envolveram-se em violentos confrontos com populares.



Desta altercação, resultou um ferido, entretanto transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, e vários veículos foram danificados, segundo confirmou à agência Lusa uma fonte das forças de segurança.



A GNR de Freamunde, com reforço de militares de Paços de Ferreira, num total de três veículos e 12 elementos, tomou conta da ocorrência. No local, estiveram ainda os bombeiros de Freamunde, com uma ambulância e dois elementos.