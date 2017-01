Regresso de dupla reforça liderança do Benfica

Os vimaranenses trocavam bem a bola e pressionavam o meio-campo. Todas as bolas foram muito disputadas. O segundo golo surgiu ao cair do pano da primeira parte, num lance em que o árbitro deu a lei da vantagem aos vimaranenses, mas uma perda de bola permitiu a Jonas servir Mitroglou para o 2-0, quando Soares permanecia no chão. Um lance que gerou protestos.Na etapa complementar, o Benfica limitou-se a gerir a partida, fechando as linhas. A equipa da casa continuava a disputar o resultado, mas os avançados revelavam grande desacerto. Ederson evitou por duas vezes o golo a Hernâni com defesas seguras e determinantes.As águias jogavam então em contra-ataque. Mitroglou ainda surgiu isolado, mas permitiu a defesa de Douglas. Mas a melhor ocasião acabou por pertencer a Salvio, porém também foi negada pelo guarda-redes.O Benfica consolidou assim a liderança na Liga. Não sofre golos há seis jogos, e dos próximos cinco para a Liga, quatro serão na Luz. Terça-feira, as duas equipas voltam a encontrar-se, mas para a Taça da Liga.