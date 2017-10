Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Regressos à vista no FC Porto

Brahimi e Marega praticamente recuperados de lesões.

Por Filipe António Ferreira | 08:50

Boas notícias para Sérgio Conceição. Brahimi e Marega estão praticamente recuperados e ao que tudo indica vão estar aptos para o duelo da próxima semana na Alemanha com o Leipzig para a Liga dos Campeões.



O argelino está na reta final de recuperação de um problema muscular contraído no clássico em Alvalade no dia 1 de outubro (0-0). Já Marega sofreu um entorse no tornozelo, num treino do Mali e acabou dispensado.



Os dois têm realizado tratamento e trabalho condicionado e não devem estar entre os eleitos para o jogo da Taça de Portugal com o Lusitano de Évora na próxima sexta-feira. André André é nesta altura o jogador que mais cuidados inspira.