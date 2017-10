'Rei' Cristiano senta-se em trono com o troféu do "penta"

Legenda da imagem é simples e direta: "1".

Sem surpresas, Cristiano Ronaldo venceu esta segunda-feira, em Londres, o prémio de melhor jogador do Mundo entregue pela FIFA, referente à época 2016/2017 e igualou o número de distinções de Lionel Messi: cinco.



Para comemorar a vitória, o craque português colocou uma imagem no Instagram que não deixa margem para dúvidas. Ronaldo surge sentado num trono digno de um rei, com o troféu do 'penta' numa das mãos. A legenda da imagem é simples e direta: "1".



Messi, que ficou em segundo na votação, foi arrasado pelo português (43,1% contra 19,2%). Neymar ficou em terceiro (6,9%).



As votações ficaram a cargo dos selecionadores e capitães nacionais, de jornalistas selecionados e de fãs espalhados por todo o Mundo.





