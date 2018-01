Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relatório da Liga confirma que decisão de não retomar Estoril- FC Porto se baseou no parecer da GNR

Autoridade considerou não estarem reunidas condições de segurança porque adeptos estavam misturados.

17:14

O relatório da Liga de Clubes sobre o jogo Estoril-FC Porto confirma que a partida não foi retomada por a GNR considerar que não estavam reunidas condições de segurança para os adeptos.



O documento a que o CM teve acesso diz que, após os adeptos do Porto terem entrado no relvado depois de ouvirem estrondos e sentirem abalos na bancada onde estavam, houve uma reunião de emergência entre os delegados da Liga, o comandante da força policial, delegados dos clubes, o árbitro, dirigentes e outros elementos. Nessa reunião, o engenheiro Luís Vicente, presente no estádio a pedido do Estoril, assegurou que não existia qualquer perigo de a bancada ruir.



Apesar desta garantia prevaleceram outras questões de segurança. Segundo o relatório "o Comandante da Força [da GNR], questionado se estariam reunidas as condições de segurança para o reinício da partida, referiu perentoriamente que não, uma vez que, apesar de a bancada tecnicamente poder ser novamente ocupada, grande parte dos adeptos do FC Porto já se encontraria no exterior do estádio, para além de misturados nas restantes bancadas laterais, num registo de sobrelotação das mesmas".



O documento da liga relata que ainda houve uma tentativa de recolocação dos adeptos na bancada evacuada ao intervalo, mas o facto de os adeptos terem de ser revistados outra vez e os desacatos que se verificaram no exterior e interior do estádio, com muito a saltarem paredes para reentrar, levou a GNR a concluir que não havia condições para reatar o jogo. Decisão que foi então posta em prática, com o jogo a ser suspenso ao intervalo.