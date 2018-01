LNEC diz que bancada do Estoril nunca esteve em risco

Danos visíveis estão circunscritos à lage térrea, sem influir na estrutura da bancada.

O relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil à bancada do estádio da António Coimbra da Mota, palco do episódio que interrompeu o Estoril-Fc Porto da última segunda-feira revela que a estrutura não está, nem nunca esteve em risco de colapsar.

O LNEC considera que bancada não apresenta danos estruturais e em momento algum esteve em causa a segurança dos espetadores.





O documento menciona relatos do ruído que foi ouvido pelos adeptos ao intervalo, e considera que que os danos ocorrem nessa altura e não previamente. "Deduz-se que o estrondo alegadamente ouvido durante o intervalo do jogo



Mas o LNEC assegura que as fissuras nas paredes e e outros danos estão circunscritos à laje térrea que está diretamente em contacto com o aterro em que assenta a bancada. risco nenhuma das estruturas fundamentais que suportam a bancada.



No dia do jogo, um engenheiro que esteve no estádio a pedido do Estoril tinha garantido que havia condições para os adeptos voltarem a ocupar a bancada, o que acabou por não se concretizar porque a GNR considerou não haver condições para fazer reentrar os adeptos em segurança.