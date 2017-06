Renato Sanches começa no banco na estreia de Portugal

Na defesa, destaque para a titularidade de Edgar Ié, jogador que alinhou esta época no Belenenses, e que fará com dupla no eixo com Rúben Semedo.Portugal vai, assim, alinhar com Bruno Varela, João Cancelo, Edgar Ié, Rúben Semedo, Kevin Rodrigues, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Carvalho, Daniel Podence, Diogo Jota e Gonçalo Guedes.Na formação da sérvia, destaque para a titularidade de Andrija Zivkovic, extremo do Benfica.O pontapé de saída da primeira partida do Grupo B está agendado para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa), na cidade de Bydgoszcz, e terá arbitragem do francês Benoit Bastien.No outro jogo do grupo, Espanha e Macedónia defrontam-se na cidade de Gdynia, a partir das 20:45 locais (19:45 em Lisboa).