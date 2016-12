Renato Sanches e André Gomes são as deceções da época

O que achou desta notícia?







"Os mais dececionantes e os maiores desperdícios de dinheiro na época 2016/2017." É desta maneira que o site Goal.com avalia o investimento feito na aquisição dos portugueses Renato Sanches (Bayern) e André Gomes (Barcelona), juntamente com mais nove jogadores.O ex-Benfica e o ex-Valência são duas das "desilusões" que integram na lista elaborada e divulgada ontem pelo site desportivo. No que respeita a Renato Sanches, o Goal afirma que, "apesar de dispor de muito tempo de jogo, tem demonstrado terríveis dificuldades para justificar o investimento de 35 milhões de euros".André Gomes "nada fez para se mostrar o justo herdeiro de Andrés Iniesta" e foi, acrescenta o site, "um colossal desperdício de dinheiro" por parte do Barcelona. Os restantes nomes são Alcácer e Mascherano (Barcelona), Rodríguez (PSG), Gabigol e Kondogbia (Inter), Ro oney e Smalling (Manchester United), Vermaelen (Roma) e Karius (Liverpool).