Renato Sanches e Bruno Alves fora do jogo contra Andorra

Futebolistas estão lesionados e não entram nos planos de Fernando Santos.

11:06

Renato Sanches e Bruno Alves ficaram de fora das opções de Fernando Santos para o jogo deste sábado em Andorra. A informação consta da lista de convocados para o jogo divulgada pela UEFA.

O médio Renato Sanches tem estado a treinar condicionado por causa de uma mialgia, enquanto Bruno Alves está ainda longe da sua melhor forma, depois de ter falhado os dois últimos jogos do Glasgow Rangers

Fernando Santos levou 25 jogadores para Andorra, mas a UEFA obriga as federações a lista de 23 convocados na manhã do próprio jogo.



A UEFA diulgou na manhã deste sábado, as listas de convocados das duas equipas.