Renault rescinde com diretor desportivo da equipa de F1

O diretor desportivo da equipa de Fórmula 1 da Renault, Frederic Vasseur, deixou o cargo que assumiu há um ano, no regresso da escuderia à categoria rainha do desporto automóvel, anunciou esta quarta-feira o construtor francês.A Renault, que terminou o Mundial de construtores de 2016 no nono lugar, indicou que rescindiu com Vasseur por mútuo acordo, remetendo para mais tarde informação adicional sobre o seu substituto.A escuderia da marca francesa vai disputar o Campeonato do Mundo de F1 de 2017 com o britânico Jolyon Palmer e o alemão Nico Hulkenberg, contratado à Force India.