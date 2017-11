Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Responsável pelo vídeo-árbitro na liga alemã despedido por favorecer Schalke 04

DFB nomeou o antigo árbitro Lutz Michael Fröhlich como novo responsável pelo VAR e promete "transparência nos procedimentos".

O chefe do centro de controlo responsável por supervisionar o vídeoárbitro na liga alemã, Hellmut Krug, foi esta segunda-feira despedido pela Federação alemã de futebol (DBF), por alegadamente ter favorecido a sua equipa preferida, o Schalke 04.



Nos últimos dias, a imprensa alemã levantou suspeitas sobre a imparcialidade de Krug, com o diário Bild a assegurar que este tinha intervindo duas vezes para favorecer o Schalke 04, no jogo de 28 de outubro com o Wolfsburgo (1-1), nomeadamente na marcação de uma grande penalidade favorável à equipa de Gelsenkirchen.



Também a revista especializada Kicker fez capa com o VAR, mostrando-lhe cartão vermelho, depois de semanas de numerosas críticas ao seu funcionamento.



"Penso que temos a pessoa errada em Colónia (onde está instalado o centro de controlo do sistema de vídeoárbitro)", defendeu o diretor desportivo do Augsburgo, Stefan Reuter.



Apesar de ter vindo a público negar as acusações de favorecimento ao Schalke 04, Krug acabou por ser despedido.



"Para mim, é importante que o árbitro assuma as suas responsabilidades no campo e que os jogadores, assim como os espetadores, tenham confiança nele", salientou o seu substituto, Lutz Michael Fröhlich.