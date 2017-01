Reunião com Bruno e sem Filipe Vieira

O CM sabe que o CA pretende atenuar a revolta dos clubes e vai pedir tranquilidade e tempo para tomar medidas que melhorem o setor.



E é precisamente isso que pretende fazer no encontro de hoje, em que voltará a propor as 11 medidas que apresentou na segunda-feira através da sua página do Facebook, com destaque para o "fim dos observadores", a publicação do relatório dos árbitros, o arranque do vídeo-árbitro, a nomeação dos melhores árbitros para os jogos mais importantes, a penalização para situações de penáltis mal avaliados e ainda a profissionalização dos árbitros.sabe que o CA pretende atenuar a revolta dos clubes e vai pedir tranquilidade e tempo para tomar medidas que melhorem o setor.

Bruno de Carvalho (Sporting) é o único presidente dos três grandes a marcar presença na reunião desta quarta-feira (14h30) do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF com os clube das competições profissionais, apurou oO presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, está na China e por isso vai faltar ao encontro na Cidade do Futebol (Oeiras). Já Pinto da Costa (FC Porto) não confirmou se o clube a que preside estará representado na reunião, hoje ao início da tarde.Já o presidente do Sporting assumiu o dossiê das arbitragem como uma prioridade e tem vindo a apresentar algumas medidas que visam a "dignificação do setor".