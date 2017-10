Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Reunir forças para ganhar”, diz Abel Ferreira

Treinador do Sporting de Braga está ciente do pouco tempo de descanso após desafio europeu.

Por Sérgio Pereira Cardoso e Filipe António Ferreira | 01.10.17

Abel Ferreira não foge ao tema das menos de 72 horas de descanso entre a vitória europeia de quinta-feira (2-1, sobre o Basaksehir) e a receção deste domingo (17h15) ao Estoril, mas entende que os ‘guerreiros’ vão estar bem em campo.



"A minha posição é a do clube. Temos valorizado o futebol português no exterior, na Liga Europa e, enquanto treinador, posso dizer que, com os recursos que temos, vamos reunir as forças e a nossa capacidade de, em dois dias, preparar o jogo. Entraremos alerta e com mais vontade ainda de ultrapassar as dificuldades e ganhar", referiu.



Sobre o facto de os quatro primeiros classificados jogarem entre si, Abel Ferreira sublinhou que um atleta arsenalista não pode precisar de incentivos extra.



"A motivação que nos move vem de dentro de nós, vem de representar este clube, dos objetivos que queremos, que é andar nos primeiros quatro lugares. O que vem de fora não nos interessa", vincou o treinador, que convocou, pela primeira vez, o avançado brasileiro Erick e quer dedicar uma vitórias aos lesionados.



Já Pedro Emanuel, técnico do Estoril, não crê que o adversário se venha a ressentir de desgaste físico.



"Não acredito. O Sp. Braga tem um plantel bastante equilibrado e as escolhas do Abel [Ferreira] têm revelado que tem jogadores para todas as posições. Não acho que seja por aí, até porque o Sp. Braga tem o alento de se colar à frente. Sabe que pode recuperar", assegurou o treinador.