Reviravolta com marca de Jiménez

O México iguala Portugal no Grupo A. Aos mexicanos e portugueses basta o empate com russos e neozelandeses para garantirem as meias-finais.

O México venceu esta terça-feira a Nova Zelândia por 2-1 em Sochi mas só no segundo tempo e graças ao benfiquista Raúl Jiménez conseguiu dar a volta ao marcador.O selecionador mexicano fez uma autêntica revolução na equipa face ao jogo de Portugal e no 1º tempo poucos efeitos práticos teve. Foi mesmo a seleção menos cotada no torneio a marcar perto do intervalo por Wood, que conseguiu ultrapassar o até então impenetrável guarda-redes Talavera.No segundo tempo tudo mudou. Jiménez, num tiro espetacular, empatou a partida e pouco depois Peralta concluiu uma grande jogada de Guardado (2-1). Até final nota de destaque para uma confusão entre jogadores que levou à intervenção do vídeo-árbitro. Resultado: três amarelos mostrados.