Reviravolta Real no golo 100 de CR7

Na etapa complementar, apareceu o inevitável CR7. Empatou o jogo com um remate de primeira (47’) e consumou a reviravolta (77’) ao colocar a bola entre as pernas de Neuer. Grande noite e um susto, pois saiu tocado no pé esquerdo.

Cristiano Ronaldo tornou-se esta quarta-feira no primeiro jogador de sempre a marcar 100 golos nas competições europeias, ao bisar no triunfo do Real Madrid (2-1) frente ao Bayern em Munique, na 1ª mão dos ‘quartos’ da Champions.CR7 foi a figura ao consumar a reviravolta que deixa os espanhóis em vantagem para a segunda mão (dia 18). O internacional português cumpriu ontem o jogo 143 nas provas europeias, sendo que 98 dos golos foram apontados na Liga dos Campeões e dois na Supertaça. Ronaldo totalizou 16 golos (em 55 jogos pelo Manchester United) e 84 nos 79 jogos pelo Real.Ontem, Vidal colocou os alemães em vantagem com um cabeceamento potente (25’), mas o chileno acabaria por desperdiçar um penálti aos 45+2’.