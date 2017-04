Benfica 0-1 Estoril

14' - ENORME LUÍS RIBEIRO A NEGAR DUAS VEZES O GOLO AO BENFICA! Grande arrancada de Rafa, a ultrapassar Dankler mas depois a rematar contra Luís Ribeiro. O internacional português rematou outra vez, mas o guarda-redes do Estoril volta a defender.Filipe Augusto remata à entrada da área por cima da baliza estorilista.Cervi já dentro na área remata para defesa de Luís Ribeiro pela linha de fundo. Canto para o Benfica.Remate forte de Rafa vai contra o corpo de Dankler.Lindelof escorrega junto à área e Tocantins aproveita este deslize, Grimaldo consegue desarmar o adversárioLuís Ribeiro, Mano, Dankler, João Afonso, Ailton, Diogo Amado, Eduardo, Licá, Matheus Índio, Tocantins e Bruno Gomes.Júlio César, André Almeida, Lisandro, Lindelöf, Grimaldo, Samaris, Filipe Augusto, Carrillo, Cervi, Zivkovic e Rafa.----------O Benfica procura esta quarta-feira confirmar o apuramento para a final da Taça de Portugal de futebol na receção ao Estoril-Praia, na segunda mão das meias-finais, depois de ter vencido os 'canarinhos' por 2-1 no primeiro duelo.Os 'encarnados', que estão há dois jogos sem vencer, vão subir ao relvado do Estádio da Luz com uma confortável vantagem, numa temporada em que procuram conquistar a Taça de Portugal pela 26.ª vez na sua história e reforçar o estatuto de recordistas da competição.Na primeira mão, a 28 de fevereiro, o Benfica chegou ao triunfo graças a dois golos do grego Mitroglou, enquanto o brasileiro Kléber fez o único tento do Estoril-Praia.O encontro está agendado para as 20h15 e terá arbitragem do Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.