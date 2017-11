FC Porto 0 - 0 Beleneneses

Acompanhe ao minuto o jogo da jornada 11 da I Liga.

Por J.C.M. | 19:51

18' - Cartão amarelo para o Belenenses. Árbitro Fábio Veríssimo castiga agarrão de André Sousa a André André. Lisboetas ficaram a queixar-se de uma falta anterior que não foi assinalada.



15' - Brahimi volta a destacar-se em lance de entendimento com Alex Telles, mas a bola morre nas mãos de Becker.

12' - Brahimi põe a defesa do Belenenses em sentido. Grande slalon do argelino, culminado com um remate que passou a poucos centímetros da barra.



9'- Jogada perigosa do Belenenses. Roni aparece solto no contra-ataque, mas o remate cruzado sai ao lado da baliza.



8' - Hernâni testa os reflexos de Becker. Bom remate à entrada da área, mas o guardião defende.



7' - Oportunidade para o FC Porto. Alex Telles bate canto na esquerda, Felipe amortece e Herrera aparece a cabecear ao segundo poste, com a bola a passar muito perto da barra de Becker.







4' - Hernâni cai na área do Belenenses e fica a pedir falta de Roni. Árbitro manda jogar.







1' - Hernâni arranca o primeiro cruzamento do jogo, mas não há avançados portistas na área para corresponder.



0' - Arranca a partida no Dragão



O FC Porto recebe este sábado o Belenenses no Dragão, em jogo a contar para a 11ªa jornada da I Liga de futebol. Acossado por uma onde de lesões, Sérgio Conceição viu-se obrigado a mudar a tática habitual de dois pontas de lança, dadas as lesões de Marega e Soares. As limitações não se ficam por aqui: Danilo está castigado e Otávio lesionado.



As entradas de Reyes e Hernâni são as novidades de Sérgio Conceição para o jogo. O mexicano entra para o meio-campo e Hernâni é o substituto de Corona. André André deverá jogar no ataque, com Aboubakar a ponta de lança, sem a habitual companhia de Marega.

Já são conhecidos os onzes de FC Porto e Belenenses para o encontro desta sábado no Dragão.



FC PORTO: José Sá; Ricardo, Felipe, Marcano, Alex Telles, Diego Reyes, André André, Herrera, Hernâni, Aboubakar, Brahimi.



Suplentes do FC Porto: Casillas, Maxi Pereira, Miguel Layún, Óliver, Sérgio Oliveira, Jesús Corona e Galeno.



BELENENSES: Muriel, André Geraldes, Gonçalo Silva, Nuno Tomás e Florent; Bouba Saré e Yebda; Diogo Viana, André Sousa e Roni; Maurides



Suplentes do Belenenses: Filipe Mendes, Miguel Rosa, Tiago Caeiro, Jesús Hernández, Pereirinha, Benny e Cleylton