Reynoso é forte hipótese

Martín Sendoa, empresário de Reynoso, já confirmou a sondagem dos dragões e também das águias. O jogador tem contrato com o clube argentino por mais três temporadas e, esta época, em 22 jogos realizados apontou dois golos no campeonato. Emanuel Reynoso mede 1,77 m e pesa 65 kg. É produto das escolas do Talleres.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito pub

Emanuel Reynoso, médio criativo do Talleres, da Argentina, é forte hipótese para reforçar o FC Porto.O jogador tem sido alvo de grande cobiça por parte dos rivais de Buenos Aires (River Plate e Boca Juniors), mas também do Benfica. Contudo, sabe o Correio da Manhã, os dragões estão na linha da frente para levar o talentoso jogador, que tem apenas 21 anos e é considerado um dos jovens mais promissores do futebol argentino.Nesta altura o grande problema é o valor pedido pelo clube de Córdoba: cerca de seis milhões de euros. O FC Porto está numa situação financeira complicada, pelo que não poderá avançar com o valor pedido pelo Talleres. A forma de contar com o jogador é comprar apenas uma pequena percentagem do passe ou então com a ajuda de fundos, que nos últimos anos têm sido fundamental para a SAD portista garantir o reforço do plantel.