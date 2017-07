Milhares na apresentação dos novos equipamentos do FC Porto.

Ribeira do Porto cheia de confiança

Milhares de adeptos portistas encheram a Ribeira, centro nevrálgico da Invicta, para a apresentação dos novos equipamentos da época 2017/2018. Houve gritos de entusiasmo, confiança e pedidos de regresso aos títulos numa festa que começou pela tarde, com música, e terminou à noite, com o desfile."Ficamos mais nervosos aqui do que num estádio cheio, com 50 ou 60 mil adeptos. Somos uns privilegiados por contar com adeptos fanáticos pelo clube", referiu Alex Telles, um dos especiais modelos da noite de ontem.Para Ricardo Pereira, foi noite de voltar a vestir o equipamento dos dragões, após um empréstimo ao Nice. "É uma camisola diferente de todas as outras, é um orgulho vesti-la", referiu o jovem internacional luso."Estamos mais acostumados a jogar, mas é um contacto importante com os adeptos", frisou Iván Marcano. "É uma excelente ideia, principalmente pelo local escolhido", vincou o administrador da SAD, Fernando Gomes.A equipa principal do FC Porto empatou ontem com a da Académica (2-2), em jogo-treino realizado à porta fechada, no centro de treinos do Olival, em Gaia. Foi o primeiro teste da equipa de Sérgio Conceição nesta pré-época.O primeiro onze escalado pelo novo treinador do FC Porto foi: Iker Casillas; Ricardo Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles; André André, Sérgio Oliveira e João Teixeira; Corona, Soares e Otávio.A Académica esteve a vencer por 2-0, com golos de Traquina e do coreano Ki. O FC Porto empatou através de Soares e Galeno, um jovem avançado que na época passada atuou na equipa B e que agora tem trabalhado junto do plantel da formação principal dos dragões.