Ricardinho à procura da glória eterna

Mágico diz que falta um troféu na seleção para ser melhor de sempre.

Por João Pedro Óca | 09:50

Antes do início do Europeu, Ricardinho, em entrevista ao CM, disse que não se considerava o melhor jogador de futsal de todos os tempos porque ainda não tinha conquistado um grande troféu pela Seleção, apesar de ter sido o único a vencer o prémio de melhor do Mundo por cinco vezes. Este sábado, na final contra a Espanha, o mágico persegue a glória eterna e quer conduzir Portugal ao primeiro título da história.



Oito anos depois, a Seleção volta a disputar uma final europeia para vingar a derrota na Hungria contra a Espanha. "Infelizmente não estive lá para ajudar e agora temos esta oportunidade fantástica. Estou com muita vontade de jogar a final", disse ontem o mágico (32 anos), antes de lembrar: "Portugal é Portugal, não é Ricardinho."



Na Eslovénia, a Seleção fez uma caminhada perfeita até ao jogo decisivo, com 4 vitórias em outros tantos jogos. Nas ‘meias’, operou uma reviravolta brilhante contra a Rússia (3-2). O objetivo das medalhas está garantido, falta concretizar o sonho.



A inédita conquista do futebol, no Euro de França, em 2016, serve de exemplo e motivação. Quis o destino que esta final, em Ljubljana, se jogasse ao dia 10, tal como a de Paris. O País já tem motivos para se orgulhar da Seleção, mas só o sabor da conquista elevará o futsal para outro patamar.



"Vamos tentar criar história"

"Não sentimos a estatística, nem a história. Como tudo, vive-se muito o momento. Cada jogo tem a sua história, a sua sequência, e nós vamos tentar criar uma história", disse ontem o selecionador Jorge Braz na antevisão da final desta sábado em Ljubljana com a Espanha.



PORMENORES

Máximo goleador

Ricardinho é o melhor marcador em Europeus. Com o póquer ao Azerbaijão, o português atingiu os 21 golos e ultrapassou o russo Konstantin Eremenko.



Duelo ibérico

Portugal nunca venceu a Espanha em Europeus. 2 empates e 4 derrotas frente aos espanhóis.



Histórico

O 2º lugar na Hungria (2010) foi a melhor classificação de Portugal em Europeus. Já a Espanha venceu por 7 vezes a prova.