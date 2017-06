Ricardinho campeão lembra vítimas de Pedrógão

Ricardinho marcou, esta segunda-feira, um golo fenomenal, que deu o título espanhol de futsal ao Inter Movistar.







O internacional português dedicou a vitória às vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, que provocou 64 mortos e 157 feridos. "As minhas primeiras palavras vão para as vítimas e seus familiares em Portugal. Apesar de eu estar longe estou com eles, sou português com orgulho. Estamos a passar um mau bocado, mas mando toda a minha força. Este título também é para eles", disse o craque de 31 anos.





No lance decisivo do jogo, Ricardinho driblou um adversário e disparou para as redes, garantindo a vitória por 2-1 sobre o Barcelona, no quinto jogo da final do play-off.





