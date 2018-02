Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardinho celebra o lugar "onde Portugal devia estar há mais tempo"

Capitão da Seleção de Futsal orgulhos da vitória no Campeonato da Europa

Por Lusa | 00:07

O capitão da seleção portuguesa de futsal, Ricardinho, disse este sábado, após erguer o troféu de campeão, que "Portugal está no lugar em que deveria estar há mais tempo, é o melhor da Europa".



Ricardinho, que falhou os últimos minutos da final com a Espanha (3-2), por lesão, foi ainda eleito o melhor jogador do Europeu, juntando este título ao de melhor marcador, com um total de sete golos marados durante toda a prova que se realizou na Eslovénia.



O melhor jogador do mundo em 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017 tornou-se no primeiro português a receber este troféu, após o encontro decisivo, no qual foi substituído devido a lesão.



"[Estava convicto de que Portugal ia ganhar] Senti essa mensagem, pelo espírito de grupo que Portugal tem", acrescentou o ala dos espanhóis do Inter Movistar, que deu a vantagem a Portugal na final ibérica, logo no primeiro minuto.



Portugal conquistou pela primeira vez o título de campeão europeu de futsal, em Lubliana, ao vencer a Espanha por 3-2, após prolongamento, com um golo de Bruno Coelho, de livre direto, aos 50 minutos.



"O Bruno [Coelho] fez um golaço", considerou o capitão, referindo-se ao colega que terminou a prova com seis golos e que foi um dos elementos decisivos da final, além de ter conseguiu o feito de ter marcado em todos os encontros do Europeu.



Em relação à lesão, Ricardinho considera que foi um lance infeliz, ainda por cima com um companheiro de equipa [no Inter Movistar].



"Foi um lance normal de jogo, caiu em cima do meu pé. Estava muito inchado. Amanhã [no domingo] veremos. Hoje importa mais festejar. Estou muito orgulhoso por ser português", disse o ala.



O capitão acrescentou ainda que "as pessoas têm sempre a dúvida se Portugal é só o Ricardinho e estes meus companheiros foram incríveis, deram todos um passo à frente e mostraram toda a sua qualidade".



"Tinha dito que andava a treinar no ginásio para levantar o troféu. Merecemos. Era um título que me faltava e sentia que os meus companheiros também me queriam dar. É bonito ver os meus companheiros a falarem comigo depois desta conquista. Agora só me falta um Mundial", rematou.